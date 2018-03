Lof voor openhartige Merel en eenzame Karin in heftige aflevering van 'De Reünie'

In de aflevering van ‘De Reünie’ gisteravond zagen leerlingen van een internaat elkaar na 28 jaar weer terug. Hoe is het nu met ze, na hun turbulente jeugd?

De leerlingen, die inmiddels de veertig jaar gepasseerd zijn, leefden als een grote familie bij elkaar in internaat De Hertenkamp in de bossen van de Hollandsche Rading. Afgesloten van de buitenwereld, en ieder zo met hun eigen rugzakje. Opvallend genoeg hebben de leerlingen elkaar nooit gevraagd waarom zij precies in het internaat zaten. Ze horen elkaars verhaal dan ook na 28 jaar voor het eerst aan.

Loverboy en misbruik in internaat

Zoals Merel, die op 15-jarige leeftijd in het internaat terechtkwam nadat ze was ontsnapt aan een loverboy. Samen met De Reünie-presentatrice Anita Witzier bezocht ze het internaat weer, dat nu een zorginstelling is geworden. Dat riep mooie, maar ook vervelende herinneringen op. In het internaat kreeg ze namelijk een seksuele relatie met een 31-jarige begeleider. Ze schreef een boek over haar turbulentie jeugd, waar Anita een stukje uit voorlas.

Petje af: @merelvang, hoe je je verhaal met zoveel respect vertelt. Helder. Zoals het was en nu voor je is. #dereunie — Jacqueline Kleijer (@Sasklei) March 25, 2018

Eenzaam

Ook Karin doet haar verhaal. Zij werd als 7-jarig kind door haar moeder op straat gezet – na de scheiding kon zij niet meer voor haar vijf kinderen zorgen. “Ik wist helemaal niks, ik kwam thuis van buitenspelen. Ik vroeg nog waar de koffer voor was, maar ik moest mijn mond houden. Nu kan ik erom lachen. Toen niet.”

Zo kwam Karin in het internaat terecht. Heerlijk vond ze dat, want alles was er: ze kreeg drie keer per dag eten en haar was werd voor haar gedaan. Toch zijn de wonden nu, decennia later, nog open, vertrouwt ze Anita toe. Ze is vrachtwagenchauffeur en rijdt het liefst ’s nachts. Inderdaad: zodat ze mensen kan ontwijken. Ze voelt zich maar wat eenzaam.

Die vrachtwagen chauffeuse…wat een vrouw is dat zeg! Wat een held(in)!#dereunie — Fred de Vries (@Fredmusic68) March 25, 2018

Overleden Olga

Helaas leeft niet iedereen van de klas meer. Sylvia is al jaren benieuwd hoe het met haar internaatvriendin Olga is afgelopen. Ze wist al dat Olga overleden was, omdat ze rouwadvertenties vond. “Maar ook van een jongetje, dat nog geen twee jaar was geworden. Dat was haar zoontje. Ik had het kippenvel op mijn schenen staan.” Wat is er toch gebeurd? Op de begraafplaats ontmoette Sylvia’s Olga’s zus, die het haar allemaal uitlegde. Olga koos er na het internaat voor om de prostitutie in te gaan. Jaren later kreeg ze haar zoontje, die ze dood aantrof in zijn bedje. En zelf nam ze een overdosis aan drugs. Het verhaal leverde de nodige tranen op in de aflevering.

Je kunt De Reünie van gisteravond hier terugkijken.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter, De Reünie (KRONCRV). Beeld: Facebook