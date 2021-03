Merel werd slachtoffer van een loverboy: Met een wapen haalde hij mij op

Uit een rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) blijkt dat het klassieke beeld van een loverboy achterhaald is. Volgens hen gebeurt uitbuiting tegenwoordig al na een week. Merel van Groningen (46) was slachtoffer van een loverboy en helpt nu jonge vrouwen die hetzelfde meemaken.

Merel was 15 jaar toen ze via een vriendin een jongen leerde kennen. “Mijn vriendin was verliefd op hem, maar hij was 26 jaar en had een crimineel verleden. Van haar ouders mocht ze al snel niet meer bij hem komen en mij mocht ze ook niet meer zien, omdat ze had verzonnen dat ik verliefd op hem was.”

Achter de ramen

Merel bleef ondertussen contact houden met de jongen. Hij bood haar een thuishaven en gaf haar het gevoel dat ze werd gezien. “Dat had ik thuis niet, maar mijn ouders vertrouwden de situatie niet. Ze besloten mij daarom op een internaat te doen.” Maar ook daar was Merel niet veilig voor haar loverboy. “Met een vuurwapen heeft hij mij daar weggehaald. Op dat moment was ik blij dat ik daar weg kon.”