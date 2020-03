Merel Westrik wil na lage kijkcijfers geen vriendinnen meer op de bank bij 'Ladies Night'

Woensdag start het 2e seizoen van Merel Westriks talkshow Ladies Night. De kijkcijfers van het vorige seizoen vielen de presentatrice tegen en dus lijkt het erop dat ze andere koers wil varen met de gasten.

Volgens haar mag het af en toe wel wat vaker ‘schuren’. Dat vertelde de 40-jarige presentatrice in De Perstribune op NPO Radio 1.

Meer discussie

“Er mag wel wat meer vuurwerk in, meer discussie tussen de gasten. We hebben het nu steeds over vriendinnen op de bank, maar misschien moeten we het hebben over vrouwen op de bank. Het mag allemaal wel wat meer schuren”, zei Merel over de Net 5-show. Ze wil ook wat sneller ingrijpen in de gesprekken. “Dan wordt het wat sneller. Dat maakt het denk ik ook lekkerder om naar te kijken.”

Pestverleden

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen zal over diversiteit gaan. “Eigenlijk het idee dat waar je vroeger mee gepest werd, daar verdienen mensen tegenwoordig hun brood mee. We vieren de uniekheid van mensen.” Zelf werd Merel vroeger gepest om haar korte haar en haar wenkbrauwen. “Ik kreeg in de eerste klas van de middelbare school broodjes naar m’n hoofd.”

Kijkcijferaantal

Merel Westrik maakte vorig jaar haar debuut bij Talpa nadat ze haar werk als RTL-nieuwslezeres neerlegde. Het eerste seizoen trapte af met 378.000 kijkers. De laatste uitzending wist nog maar 126.000 kijkers te bereiken. “Dat was natuurlijk niet zo goed, nee. Dat zou ik nu ook echt te weinig vinden. Ik hoop echt op 200.000, 250.000 kijkers.” Linda de Mol, een van de bedenkers van het programma, had eerder gezegd dat ze ‘een lichte depressie’ zou krijgen als de kijkcijfers onder de 200.000 zouden zakken. Met ‘Ladies Night 2.0′ hoopt ze niet weer onder dit minimum te zakken.

Helaas komt pesten, net als bij Merel vroeger, veel voor onder kinderen. Hoofdredacteur Kek Mama Helene van Santen geeft tips over pestgedrag onder kinderen:

Bron: NPORadio1. Beeld: Talpa