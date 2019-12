Smoorverliefde Merel Westrik vertelt openhartig over haar nieuwe vlam

Merel Westrik is sinds een paar maanden dolgelukkig met voormalig RTL-collega Pepijn Crone. Tegenover Volkskrant vertelt de presentatrice hoe stapelverliefd ze is.

Want het moge duidelijk zijn: Merel heeft het goed te pakken.

‘Alles komt goed’

“Ik ben gewoon heel erg verliefd, ik kan niet anders zeggen”, vertelt Merel. “Ik wil de hele tijd bij hem zijn. De hele tijd. Het is echt stompzinnig, maar het is zo. Als ik alleen al aan hem denk word ik blij. Door hem denk ik ook: wat er ook gebeurt, alles komt goed. Want ik heb hém. Ik had helemaal niet gedacht dat ik op mijn 40ste weer zó verliefd zou kunnen worden.”

Kinderwens

Pepijn heeft al kinderen uit zijn vorige relatie. Die heeft Merel nog niet ontmoet. Over haar eigen kinderwens laat de presentatrice geen misverstand bestaan. “Ik kan het me niet voorstellen dat het me niét gaat gebeuren. Dat lijkt me heel gek. Maar ik vind het doodeng. De allergrootste verantwoordelijkheid die je kan nemen, waar je de rest van je leven aan vastzit, en waarvan je zeker weet dat al je zorgen en angsten bewaarheid gaan worden in die kinderen. Dat is nogal wat.”

Pijnlijke weg

Toch gaat ze er niet zomaar vanuit dat het haar wel gebeurt. “Laat ik het zo zeggen: ik hoop dat ik er nooit echt een verlangen naar krijg. Want als het een verlangen wordt, dan wordt het iets wat je gaat najagen, en dat kan een pijnlijke weg worden. Ik ben ook al 40, hè.”

