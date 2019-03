Zaterdagavond mocht nieuwslezeres Merel Westrik eindelijk onthullen dat ze half Nederland én haar ‘WIDM’-medekandidaten al die tijd voor de gek hield. Vandaag beantwoordt ze vragen van fans van het razend populaire spelprogramma.

Want hoe heeft ze al die weken nou eigenlijk ervaren? Was ze niet ontzettend zenuwachtig? Op haar eigen werkplek, de redactie van RTL Nieuws, geeft ze vandaag in een livestream op social media antwoord op de meest prangende vragen.

Advertentie

Niet langer liegen

Hoe ze de afgelopen dagen heeft ervaren? “Het was een heel heftig weekend, maar wel ongelofelijk leuk”, begint Merel. “Alles in het Vondelpark was zo bijzonder. En het voelde echt heel bevrijdend om te kunnen zeggen dat ik de mol was. Ik hoef nu tegen niemand meer te liegen.”

Opletten

Want vond ze dat moeilijk, dat continue liegen? “Best wel. Je moet de hele tijd vreselijk alert zijn. Eerst mag je heel lang niet zeggen dat je aan het programma meedoet. Zodra dan bekend is dat je meedoet, mag je weer niet zeggen hoe lang je in het programma hebt gezeten. Mensen proberen je aan alle kanten lastige vragen te stellen. En dat is echt wel even opletten.”

Even geknepen

“Ik was vaak bang dat mensen me doorhadden. Je weet zelf dat je de mol bent, dus je denkt ook dat anderen zo naar je kijken. Maar al die anderen kijken ook naar de rest van de kandidaten. Bij een paar spellen heb ik ‘m wel even geknepen ook hoor. In het labyrint had ik echt een probleem gehad als ze me hadden gefouilleerd. En op m’n kamer viel er bijvoorbeeld een keer geld uit m’n bh. Dat had m’n kamergenoot ook zo door kunnen hebben.”

Twee in één

Was ze niet liever kandidaat geweest? “Nee, ik wilde juist heel graag de mol zijn. Dat leek me zó uniek, want dan kun je het spel in een dubbelrol spelen. Je bent kandidaat, maar ook mol. Dus je kunt heel hard je best doen en bloedfanatiek zijn, maar óók de boel saboteren. Twee rollen in één, dat kan in het echte leven natuurlijk nooit. Al heb ik me soms wel naar en eenzaam gevoeld hoor. Je bent zoveel aan het liegen, dat voelt echt wel slecht af en toe.”

Heel veel leugens

Want dat liegen, dat heeft ze veel gedaan de afgelopen maanden. “Op een gegeven moment had ik iedereen zoveel verschillende leugens verteld, dat ik het zelf amper bijhield. M’n collega’s dachten dat ik geopereerd werd aan m’n keelamandelen. Tegen m’n vader had ik gezegd dat ik een correspondent op ging zoeken in Zuid-Amerika en weer iemand anders dacht dat ik gewoon op vakantie ging. Alleen m’n moeder wist dat ik de mol was.”

Molacties

Bedacht ze al haar molacties eigenlijk zelf? “Soms wel. Dan bedenk je gewoon ter plekke wat je kunt flikken op dat moment. En soms krijg je vooraf een duidelijke briefing. Dan weet je hoe het spel gaat. Bij ‘Koffiepedia’ bijvoorbeeld, daar wist ik alle antwoorden al. Hoorde ik dan iemand een verkeerd antwoord zeggen, kon ik dat mooi meteen intikken.”

Was ophangen

En haar mooiste herinnering aan het programma? “Dat was toch wel de opdracht waarbij we de was op moesten hangen. Tijdens die opdracht heb ik ook helemaal niet gemold. Ik vond het zo bijzonder dat we bij al die kleine huisjes naar binnen mochten en gewoon alles aan was mochten meenemen. Wat een lieve mensen allemaal.”

Dit jaar was Colombia het decor van ‘Wie is de mol?’. Heb jij ook zo genoten van alle prachtige beelden tijdens de uitzendingen? Dan is deze 18-daagse reis door Colombia misschien iets voor jou.

18-daagse rondreis door Colombia - vanaf € 1999,- p.p. Bekijk nu

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Facebook RTL Nieuws. Beeld: ANP