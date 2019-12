Merel Westrik over lage kijkcijfers 'Ladies Night': ‘Het is zo ingewikkeld'

Merel Westrik presenteert sinds kort op Net 5 de talkshow van Linda de Mol: ‘Ladies Night’. Maar de kijkcijfers zijn nog niet bepaald een feest te noemen.

Waarom er elke week maar weinig mensen op woensdagavond naar Merel kijken, snapt ze zelf ook niet. ‘Het is ingewikkeld’, zegt ze in ‘De wereld draait door’.

Ze denkt dat het tijdstip, om 21.30 uur elke woensdag, lastig kan zijn voor kijkers. “Ik denk dat mensen het nog een beetje moeten vinden. Of we zelf iets verkeerds doen? Ik heb geen idee. We proberen iedere week een zo mooi mogelijke uitzending te maken met relevante en goede gesprekken, maar het is zo lastig om precies te pinpointen waar het dan in zit.” Er is wel een lichtpuntje, zo laat ze weten. “Het wordt wel goed teruggekeken en daar zijn we dan wel heel blij mee. In de dagen erna komen er nog zo’n 100.000 kijkers bij en online wordt het goed bekeken.”

Merel blijft haar best doen, samen met Linda. Die zei eerder dat ze een depressie zou krijgen als er minder dan 200.000 mensen keken. Maar volgens Merel gaat het nog met Linda: ‘Ze houdt zich staande. Ze is nog niet depressief’. En natuurlijk blijft ze hopen op betere cijfers. “Ik kan hier alleen maar de belofte uitspreken dat we echt heel hard proberen om de knop te vinden richting het succes.”

