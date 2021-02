Kijkers onder de indruk van familieverhaal Merel Westrik in ‘Verborgen Verleden’

Zaterdagavond dook Merel Westrik haar familiegeschiedenis in in Verborgen verleden. Zij stuit op een bijzonder oorlogsverhaal waar de kijkers behoorlijk onder de indruk van zijn.

De opa en oma van Merel Westrik praatten nooit over hun verleden. Toch ligt daar een bijzonder verhaal. In Verborgen verleden legt Merel Westrik dat bloot. En haar eigen familiegschiedenis maakt impact op de presentatrice.

In de aflevering ontdekt Merel dat haar opa door NSB’ers werd gearresteerd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hij was in het bezit van een pistool ‘om eenden en kraaien te schieten’. Dat wapenbezit leek iets minder onschuldig te zijn dan dat.

Interneringskamp

Ook komt Merel er achter dat haar opa in het verzet zat en na de oorlog bewaker was in een interneringskamp in Bakkum. In dat kamp zaten NSB’ers en andere ‘foute mensen’ vast. Ook de oma van Merel Westrik was bewaarster van het kamp en haar opa en oma leerden elkaar daar kennen. Dar zorgt voor veel emotie bij Merel. “Dit weet volgens mij helemaal niemand uit mijn familie”, zegt ze in tranen.

Diepe indruk

De familiegeschiedenis maakt diepe indruk op Merel. “Ik ben dichter bij mijn opa en oma gekomen”, zegt ze dan ook. “Ik geloof in het rondmaken van dingen. Het is belangrijk om verhalen en emoties met elkaar te delen. Dit is een geschiedenis waar veel over gezwegen is, maar die wel tekenend is. Ik heb mijn eigen en hun geschiedenis nu meer kunnen kleuren.”

Hoop

Ook vindt Merel het mooi om te weten hoe haar opa en oma elkaar hebben ontmoet. “Mijn opa en oma hebben elkaar gevonden na een vreselijke periode van oorlog, ellende en de frustratie van een werkkamp”, zegt ze dan ook. “Dat je daarna verliefd wordt en de liefde vindt aan het einde van de oorlog is voor mij een verhaal van hoop. Dat er in de diepste ellende iets moois en liefde te vinden is.”

Kijkers

De kijkers van Verborgen verleden zijn diep onder de indruk van de familiegeschiedenis van Merel Westrik. Op Twitter laten de kijkers weten dat het verhaal van de presentatrice hun geraakt heeft.

Wat was dit weer een indrukwekkende aflevering. #Verborgenverleden — Iena Redeker (@ienapiena) February 6, 2021

Ik herzie mijn mening over #MerelWestrik : Een lieve, intelligente empathische vrouw. #Verborgenverleden — B.J. Dijk (@BJDijk1) February 6, 2021

Steeds weer erg ontroerd door @VerborgenVerl #Verborgenverleden

Heb zelf ook veel research gedaan. Is zo boeiend. — nelleke nieuwboer (@kleurklank) February 6, 2021

Mooie en gevoelige weergave vandaag van #Verborgenverleden met @MerelWestrik 🤔😲 — Jans Kleene (@janskleene) February 6, 2021

#Verborgenverleden. Mooie intieme uitzending. @MerelWestrik mooi gesproken over je grootouders.zet mij aan het denken over mijn verleden. — Jvanrennes (@jvanrennes) February 6, 2021

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: Verborgen verleden.