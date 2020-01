Zoon Isa Hoes schrijft boek over zijn vader Antonie Kamerling

Het is dit jaar 10 jaar geleden dat acteur Antonie Kamerling overleed. Zijn zoon, Merlijn Kamerling (21) komt nu met een boek over zijn vader.

Merlijn, de zoon van Antonie en Isa Hoes was 11 jaar toen zijn vader overleed en weet eigenlijk weinig van zijn vader. Tot nu toe wilde hij ook nooit iets weten over zijn vader. Maar voor zijn boek heeft hij zich toch verdiept in zijn vader.

Merlijn schrijft boek over vader

Het boek heet Nu ik je zie en voor dit boek ging Merlijn op zoek naar wie zijn vader eigenlijk was. Hij bezocht familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Voorheen wilde hij ook nooit naar het werk van Antonie kijken of luisteren.

“Ik heb lang gedacht dat ik voor altijd een rotgevoel zou houden wanneer ik aan mijn vader dacht. Door het schrijven van dit boek kom ik er steeds meer achter dat ik ook op een fijne en mooie manier aan hem kan denken”, vertelt Merlijn aan Story.

Het boek Nu ik je zie verschijnt eind september in de boekwinkels. Op 6 oktober is het 10 jaar geleden dat Antonie Kamerling overleed.

