Emotioneel moment voor Merlijn Kamerling bij ‘De vooravond’

Merlijn Kamerling was samen met zijn moeder Isa Hoes te gast in tv-programma De vooravond. Er waren 2 aanleidingen: het is 10 jaar geleden dat Antonie Kamerling overleed en het is 30 jaar geleden dat het nummer Papa van Stef Bos werd uitgebracht.

Toen Suzanne en Freek het nummer naspeelden, hield Merlijn het niet meer droog.

Fidan Ekiz en Renze Klamer bespraken vooral de gelijkenissen tussen Antonie en zijn zoon Merlijn. Volgens Isa lijkt Merlijn erg op zijn vader, maar kijkt ze liever niet op die manier naar haar zoon. Merlijn is tenslotte gewoon zichzelf.

Toch wilde Isa het wel hebben over een bepaalde gelijkenis. “Er zijn zo veel dingen”, probeerde Merlijn haar nog op andere gedachten te brengen. Maar zijn moeder was niet te stoppen en zei: “Je zei in het begin – nou ja, ik zeg het maar gewoon – ‘ik zit ook de hele dag op de bank, te niksen, te blowen’ en dat je dacht ‘gelukkig, ik ben niet een loser, mijn vader deed dat ook’. Dat vind ik heel ontroerend”, vertelde Isa.

Kijkers op Twitter vinden dat maar een rare uitspraak van Isa.

Huh ..normaal vinden als je de hele dag blowend op bank ligt en dan o deed mijn vader ook ..zou je als moeder toch tegen zijn #vooravond #isahoes #antoniekamerling — jmsP1010 (@JmsP1010) October 5, 2020

Merlijn lijkt op Antonie

Ook kon Merlijn net als zijn vader heel onzeker zijn. Volgens Isa is dat nog heel normaal als je in de twintig bent. “Dat is echt iets anders dan wanneer je 45 bent en nog steeds heel onzeker bent. Je moet niet denken dat je dezelfde mate van onzekerheid hebt”, stelde ze haar zoon gerust.

Merlijn gaf toe dat hij daar wel over in heeft gezeten. “Als ik echt in alles op hem lijk, waarom zou ik dan niet dat depressieve ook van hem hebben? Maar daar ben ik gelukkig niet meer bang voor.”

Aan het einde van het gesprek luisterden Isa en Merlijn naar Suzanne en Freek die het nummer Papa zingen. Merlijn is zichtbaar geëmotioneerd bij het nummer. En ook de kijkers thuis vinden de vertolking prachtig.

Tranen rollen over mijn wangen, kijkend naar Merlijn en Isa en luisterend naar Freek en Suzanne. #Papa #Vooravond #wauw — Véronique (@VeroniqueKL) October 5, 2020

@merlijnkamerling @HoesIsa dank voor jullie boeken en open gesprekken. Rouw is nog steeds een lastig onderwerp voor velen en jullie maken het beter bespreekbaar. Met dank aan Merlijn nu ook voor jongeren die te jong een ouder verliezen #devooravond — Barbara Bosman (@barbos67) October 5, 2020

Even slikken als te zien is dat Merlijn Kamerling het moeilijk heeft tijdens de prachtige cover van #papa Respect voor hem en Isa Hoes om hier zo open over te vertellen bij #devooravond #10jaarlater #watisnou10jaar #gemisblijft 🕯️ — Astrid Hulsmann (@AstridHulsmann) October 5, 2020

De vooravond, wat een lieverd is Merlijn Kamerling , even emo hiero.

Wat een kanjer van een kind. #merlijnkamerling #antoniekamerling #isahoes — FlinkeTante (@BadaBingoz) October 5, 2020

Ontroerd van de kracht en kwetsbaarheid van Merlijn Kamerling en zijn moeder Isa Hoes. Liefde in beeld. @devooravondtv — Marjolein Steffens (@Msteffenswater) October 5, 2020

Documentaire Merlijn Kamerling uitgezonden

Nadat Antonie Kamerling in 2010 een einde aan zijn leven maakte, sloot zoon Merlijn Kamerling zich af. Hij wilde niets meer van zijn vader weten. De afgelopen tijd besloot Merlijn dat hij niet langer alles wilde opkroppen. Hij moest ontdekken wie zijn vader was. Over dat proces werd het boek Nu ik je zie geschreven. Maar ook werkte hij aan een bijzondere documentaire: Antonie & Merlijn: 10 jaar later.

In de documentaire volgen we Merlijn in zijn persoonlijke zoektocht naar zijn vader. Met de oude Cadillac van Antonie trekt hij het land door op zoek naar antwoorden. De documentaire is op maandag 5 oktober te zien zijn op Net5 om 20:30 uur.

