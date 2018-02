Zanger Michael Bublé wordt voor de derde keer vader

Wát een blij nieuws: Michael Bublé (42) en zijn vrouw Luisana Lopilato (30) verwachten hun derde kindje samen.

Dit bevestigen de Britse zanger en Argentijnse actrice aan E! News.

Zieke Noah

Michael en Luisana hebben al twee zoontjes: Noah (4) en Elias (2). De komst van hun kleine broertje of zusje is geweldig nieuws voor het gezin na een loodzware periode. Bij Noah werd namelijk kanker geconstateerd, zoals het koppel in november 2016 bekendmaakten. Daarvoor onderging hij behandeling en operatie in Amerika. Bublé zegde toen al zijn concerten af. Godzijdank is de kanker nu weg en is Noah aan de beterende hand.

Ook een baby op komst of ben je op zoek naar een leuk kraamcadeautje? Misschien vind je hier iets tussen:

Actrice en presentatrice Sonja Silva (41) probeert zwanger te worden. Hier vlogt ze over voor Libelle:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: E! News. Beeld: Brunopress