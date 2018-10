Michael Bublé reageert zó als hij hoort dat zijn zoontje kankervrij is

Het zoontje van zanger Michael Bublé en zijn vrouw, model Luisana Lopilato (31), is de afgelopen jaren ernstig ziek geweest.

Noah (5) had leverkanker en moest daarvoor chemotherapie ondergaan. De ziekte werd ontdekt toen het ventje pas 3 jaar oud was. “Mijn leven stopte na die slechte diagnose”, aldus een droevige Michael.

Kans is nul

Maar het gaat nu goed met de kleine jongen. Hij is kankervrij verklaard door de artsen en zijn beroemde vader kan het amper geloven. “Toen de artsen zeiden dat hij in orde is, viel ik letterlijk om en moest mijn vrouw me oprapen. Ik ben al die tijd sterk geweest, maar dit mooie nieuws kon ik gewoon niet aan”, vertelt hij open en eerlijk. De zanger heeft met zijn partner ook nog zoontje Elias (2) en dochtertje Vida (drie maanden). Het gezin heeft onlangs te horen gekregen dat de kans dat de ziekte ooit nog terugkomt zo goed als nul is. Een heus wonder.

Soms weet hij nog niet waar hij de kracht vandaan haalde om een dag door te komen, toen hij leefde met de gedachte van zijn zieke kind. Hij heeft in die roerige tijd al zijn optredens afgezegd om bij zijn gezin te kunnen zijn. Michael blijft het moeilijk vinden om te praten over toen. “We hebben de afgelopen jaren van dag tot dag geleefd.” En nu kan het gezin het hoofdstuk afsluiten en naar de toekomst kijken. Wat een geluk dat het beter gaat met Noah – het is hem zo gegund.

De jongetjes bij hun ouders:

Bron: AD. Beeld: ANP