Michelle (28) is zwanger van haar getrouwde, 60-jarige leidinggevende

Toen de vonk tussen Michelle en Willem twee jaar geleden oversprong, was hij getrouwd met kinderen, veel ouder dan zij én haar leidinggevende. Het bloed kroop waar het niet gaan kon.

12 maart 2016

Ik geloof dat ik verliefd ben. Slim is dat niet, want het gaat om mijn werkbegeleider Willem. Een relatie met je leidinggevende is één ding. Maar Willem is ook nog eens twee keer zo oud als ik. Over een paar jaar gaat hij al met pensioen! Het gevoel kwam ook best onverwacht. Eerst vonden we niet zo veel van elkaar. Willem is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen die al lang uit huis zijn. Ik ben nog niet zo lang vrijgezel en heb geen idee wat ik wil met mijn leven. We hadden tot nu toe een leuke werkrelatie en ik leerde veel van hem. Willem is een charismatische man. De vonk sloeg pas over op de laatste dag van ons gezamenlijke project. Als bedankje voor mijn goede werk nam Willem me mee uit eten, wat uitliep op een kroegentocht waarbij ik achter op zijn fiets door de stad werd vervoerd. We kletsten en lachten heel wat af en hadden een enorme klik. Achteraf misschien wat vreemd, om zo door je baas in de watten te worden gelegd. Hij betaalde alles. Bij mijn voordeur kwam de eerste zoen. Ik was zo dronken dat ik het toeliet, maar eigenlijk vond ik het niet kunnen, zoenen met je baas. Ik strompelde naar boven (alleen!) en viel meteen als een blok in slaap. Dat was eergisteren. En nu gieren de vlinders door mijn buik.

14 maart 2016

Gisteren stuurde Willem een superlief berichtje om me te bedanken voor de leuke avond. Het was een zonnige en mooie dag, dus hij vroeg me mee te gaan varen op zijn bootje. Aan het begin van de avond voeren we door de grachten en we hadden weer een geweldige tijd. Willem is grappig, attent en complimenteus. Het lijkt alsof we elkaar al jaren kennen. We dronken wijn en aten stokbrood in de avondzon, het leek wel een romantische film. Dit keer gebeurde er niets en zette Willem me keurig af voor mijn deur. Niet eens een kus, alleen een innige omhelzing en zijn hand over mijn wang. Ben ik de enige die iets voelt? Misschien moet ik uit mijn hoofd zetten dat dit iets kan worden. Wat moet zo’n oude vent met een groen blaadje als ik? Er komt alleen maar gedoe van.

2 mei 2016

Sinds ons boottochtje spreken Willem en ik elkaar elke dag. Omdat ons project is afgelopen, zie ik hem niet meer op kantoor, maar spreken we stiekem af in een café of in de bioscoop of slenteren we eindeloos gearmd door de stad. Ik weet nu dat Willem al langer gevoelens voor me had en indruk wilde maken, die avond dat hij me uit eten nam. De vonk is aan twee kanten overgeslagen, Willem heeft het net zo flink te pakken als ik. Eén probleem: ik ben zesentwintig, hij is zestig en getrouwd. Hoewel hij jong van geest is en er echt goed uitziet voor zijn leeftijd, is het wel iets om over na te denken. Ondanks mijn verliefdheid moet ik mezelf streng toespreken. Durf ik een relatie met deze man aan te gaan? Hij heeft een vrouw en drie kinderen, die net zo oud zijn als ik. Maar kan ik mijn heftige gevoelens nog wel onderdrukken? Zo niet, hoe ga ik dit aan mijn vrienden en mijn ouders vertellen? Een relatie met een veel oudere man, dat is toch niets voor mij?

19 augustus 2016

Willem komt wanneer hij kan naar mijn appartement en blijft regelmatig slapen. Vorige maand zijn we zelfs een weekendje naar Antwerpen gegaan. Wat hij zijn vrouw vertelt, wil ik niet weten, ik wil alleen genieten van zijn aanwezigheid en stel geen vragen. We zijn allebei tot over onze oren verliefd en dat is wat telt. Maar na bijna vijf maanden wordt de situatie voor mij zowat onhoudbaar. Ik voel me vaak ongelukkig en eenzaam en wil Willem voor mezelf. Ik ben het wachten zat en verlang zo hevig naar hem dat het pijn doet. Dat gevoel is wederzijds, dus er móet iets gebeuren.

5 november 2016

Omdat we het niet langer volhielden om niet continu samen te zijn, heeft Willem na de zomer onze relatie aan zijn vrouw opgebiecht. Een dramatische periode volgde: zijn vrouw wilde hun huwelijk van dertig jaar niet direct opgeven en begon een charmeoffensief. Willem bezweek en besloot dat wij elkaar niet konden zien. Om zijn huwelijk nog een kans te geven én om te kijken of onze liefde oprecht was en geen fase van blinde verliefdheid. Ik ben door een hel gegaan. Van liefdesverdriet huilde ik mezelf elke nacht in slaap en ik viel kilo’s af. Ik wist me geen raad, ik was diep ongelukkig en ging alleen nog naar buiten om te werken of om boodschappen te doen. Maar twee dagen geleden stond hij plotseling bij me op de stoep! Naast hem twee koffers, in zijn hand een enorme bos rozen. Huilend vielen we elkaar in de armen. Willem heeft een streep onder zijn huwelijk gezet, is definitief weggegaan. Eindelijk kunnen we aan een leven samen beginnen, zonder gekonkel en geheimen.

20 maart 2017

Na lang zoeken, hebben we een huisje voor onszelf gevonden. Over zes weken trekken we erin. De afgelopen maanden zijn niet makkelijk geweest. Ik had mijn relatie met Willem al die tijd geheimgehouden en moest nu aan vriendinnen vertellen dat ik smoorverliefd was op een man die mijn vader had kunnen zijn. Sonja en Denise, mijn beste vriendinnen, reageerden heel relaxed. Ze wilden Willem meteen zien en kwamen naar mijn huis voor een etentje. Willem kookte (wat hij verrukkelijk kan!) en het ijs was meteen gebroken. Mijn ouders waren minder enthousiast. Mama vindt alles prima zolang ik maar gelukkig ben. Maar mijn vader vindt het moeilijk om te moeten ‘concurreren’ met mijn vriend die van dezelfde leeftijd is als hij. Papa ziet het als een fase, en ik laat hem in die waan. Een aantal vrienden spreek ik amper nog. Ze vinden het moeilijk, een drankje met mij en ‘die oude vent’, en kunnen niet zichzelf zijn als Willem erbij is. Ik snap het ook wel, het leeftijdsverschil is echt enorm. Toch vind ik het jammer. Willem is mijn soulmate en ik wil hem graag bij mijn leven betrekken, waar mijn vrienden ook bij horen. Mijn wereld is een stuk kleiner geworden sinds we een relatie hebben. Zijn vrienden vinden me leuk en spannend, maar weten zich niet altijd even handig te gedragen. Bij hen komen we ook niet echt over de vloer. We zitten in onze eigen bubbel. Maar dat voelt prima.

30 mei 2017

Mensen vragen nog steeds: hoe is dat nou, zo’n oudere vriend? Eerlijk gezegd merk ik er weinig van dat Willem twee keer zo oud is als ik. We gaan samen naar concerten, maken lange wandelingen in de natuur, hebben een geweldig seksleven en lachen veel. Hij is de liefde van mijn leven, een jonge vent in een ouder lichaam. Zijn jongens zijn even oud als ik, maar doen gelukkig nergens moeilijk over. Ze leiden alle drie hun eigen leven en hebben het druk met hun eigen gezin. Willem en ik zijn nu ruim een jaar samen en ik ben in verwachting van ons eerste kindje! Best eng, want onze baby zal een oude vader hebben, die er misschien niet heel lang bij zal zijn. Daar denk ik maar niet al te lang over na. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar hebben we ondanks ons intense geluk geen gemakkelijke start gehad. Zijn ex-vrouw en mijn vader accepteerden onze relatie niet en ook een deel van mijn vrienden ben ik door mijn keuze kwijtgeraakt. Op mijn leeftijd een oudere vriend hebben, is een taboe, veel mensen weten niet hoe ze moeten reageren. Maar wij hebben niemand nodig, we zijn dolgelukkig. Nu samen, straks met z’n drieën. Hopelijk trekt mijn vader bij zodra zijn eerste kleinkind is geboren. Dan is mijn geluk compleet. Maar ondanks de struikelblokken heb ik geen moment spijt. Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik het zo weer doen.

Interview: Cathelijne Beijn. Beeld: iStock

