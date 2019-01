Michelle en Maarten wonen nu echt samen en delen een schattig kiekje

Michelle en Maarten vonden elkaar in het afgelopen seizoen van ‘Boer zoekt vrouw’ en zijn zo blij met elkaar dat ze hebben besloten om te gaan samenwonen. De verhuisdozen zijn al uitgepakt en het eerste feestje heeft al plaatsgevonden.

Afgelopen vrijdag heeft Maarten zijn spullen verhuisd naar het huis van Michelle. Sinds dit weekend delen de twee dus een huis en daar zijn ze maar al te blij mee. “Het is een hele opluchting om eindelijk officieel samen te wonen,” vertelt Maarten op de site van het programma. Ze konden elkaar de afgelopen tijd eigenlijk alleen maar in het weekend en een keer doordeweeks zien en dat vonden ze niet genoeg. “We hadden zelf ook niet verwacht dat het zo snel zo goed zou gaan. Maar al vrij snel hadden we zoiets van: we kunnen niet wachten tot het eindelijk mag. Het bevalt supergoed.”

Warm welkom

Het eerste weekend was meteen een feestweekend. De buurt heeft het stel zaterdagmiddag welkom geheten met een versierd huis en een welkomstbord. Maarten heeft er dan ook helemaal geen spijt dat hij zijn nieuwe appartement na een half jaar al moest verlaten. “Ik heb nog wel een half jaar in het appartement gewoond. Dat is niet zo lang, maar in dit geval is dat helemaal niet erg natuurlijk!”, zegt hij daarover. Maarten gaat op zoek naar een nieuwe baan in de omgeving en dat zal weinig met champignons te maken hebben. “We hebben vanaf het begin afgesproken dat we werk en privé zoveel mogelijk gescheiden houden en graag allebei ons eigen ding blijven doen.”

Hoekbank

Maarten vertelt dat hij er vooral naar uitkijkt om de simpele dingen samen te doen.”’s Avonds samen eten. En elke avond samen op die hoekbank natuurlijk, haha!”

Drie keer raden waar het koppel het meest naar uitkijkt nu ze elke avond samen zijn… 😍 https://t.co/8ZHSBmDFjF — Boer zoekt Vrouw (@bzvsite) 15 januari 2019

Bron: Boer zoekt Vrouw. Beeld: KRO-NCRV