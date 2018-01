Wauw: Michelle Obama ziet er fantastich uit in bikini

Michelle Obama is deze week 54 jaar geworden. De voormalige first lady ziet er in bikini nog steeds fantastisch uit, blijkt uit deze foto.

Samen met haar oudste dochter Malia geniet Michelle een paar dagen in Miami, waar de zon heerlijk schijnt. Strandhangen geblazen, dus.

Puur natuur

Op de foto draagt Michelle van top tot teen wit: een high waist short, triangelbikini en daaroverheen een open blouse. Weinig genoeg om de bovenkant van haar afgetrainde wasbordje te zien. Ja, de vrouw van oud-president Barack Obama oogt strak én gezond. “Ze ziet er geweldig uit op haar 54e, zonder dat ze aan zich heeft laten sleutelen. Inspirerend!”, wordt er gereageerd op het kiekje.

Een bericht gedeeld door Michelle & Barack (@michelleandbarack) op 18 Jan 2018 om 4:14 (PST)

Let’s move!

Toen Barack Obama nog president was, hield Michelle zich als first lady druk bezig met haar campagne Let’s move. Haar doel? Obesitas onder kinderen indammen en de jeugd aan het bewegen krijgen. Nu Obama uit het Witte Huis is, is ook Let’s move tot een eind gekomen. De nieuwe first lady, Melania Trump, besteedt aandacht aan de strijd tegen pesten en komt op voor kinderen en leraren.

Kijk jij ook al uit naar die heerlijke stranddagen? Kom vast in de stemming met deze leuke badpakken:

Je huis dweilen en tegelijkertijd buikspieren kweken… Libelle’s trainer Carlos Lens laat je zien hoe:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: InStyle, Instagram. Beeld: ANP, Instagram