Michelle Obama feliciteert Kate en William met een heel schattig bericht

De hele wereld leefde gisteren mee met Kate en William en de royals kregen dan ook veel felicitaties toen hun jongste zoontje geboren was. Ook Michelle Obama stuurde een felicitatie de wereld in en deed dat op een hele schattige manier.

De Obama’s zijn goede vrienden met de leden van de Britse koninklijke familie en een felicitatie van Michelle kon dan ook niet ontbreken. Michelle feliciteerde het gezin met de geboorte van de kleine prins met een foto van een bezoekje aan Kensington Palace in 2016.

George in badjas

Die ontmoeting zegt natuurlijk niet zoveel, maar als we zeggen ‘George in badjas’, dan weet je vast meteen waar we het over hebben. Die foto deelde Michelle dan ook en ze schrijft daarbij: “Barack en ik zijn blij dat we Kate en William kunnen feliciteren met de geboorte van hun zoon. We hopen dat we hem snel kunnen ontmoeten op een pyjama party in Kensington Palace. Ik zal mijn badjas aantrekken!”

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Getty.