Michelle Obama deelt een prachtig gezinsportret voor Thanksgiving

Donderdag vierde Amerika Thanksgiving. Oftewel: veel eten, qualitytime met familie en dankbaar zijn voor de dingen om je heen.

De familie Obama besloot door middel van een prachtige foto van het gezin op Instagram iedereen een fijne feestdag te wensen.

Thanksgiving 2019

‘Van onze familie naar die van jullie, fijne Thanksgiving!’ schrijft Michelle Obama bij de foto. Volgens The Huffington post is de foto afgelopen mei gemaakt op de het bal van Sasha’s High School.

Op het zomerse kiekje zien we Michelle en Barack Obama met hun 2 dochters Sasha (18) en Malia (21).

Dit bericht bekijken op Instagram From our family to yours, #HappyThanksgiving! Een bericht gedeeld door Michelle Obama (@michelleobama) op 27 Nov 2019 om 2:29 (PST)

2018

Ook vorig jaar deelde Michelle Obama een foto om Thanksgiving te vieren. ‘We hebben vandaag en elke dag veel om dankbaar voor te zijn’, schreef ze bij een heerlijk huiselijke foto van het gezin.

Today and every day we have a lot to be thankful for. From our family to yours – Happy Thanksgiving. pic.twitter.com/cIl3qYSpiW — First Lady- Archived (@FLOTUS44) November 24, 2016

2017

Een jaar ervoor was het nog de taak aan manlief om iets te plaatsen voor Thanksgiving. ‘Van de Obama-familie tot die van jou, we wensen je een fijne Thanksgiving vol met vreugde en dankbaarheid.’

From the Obama family to yours, we wish you a Happy Thanksgiving full of joy and gratitude. pic.twitter.com/xAvSQwjQkz — Barack Obama (@BarackObama) November 23, 2017

2016

Ook het jaar ervoor plaatste Barack een mooie foto. Ze konden toen nog éxtra dankbaar zijn, want dat was ook het moment waarop hij net herkozen was voor zijn 2e termijn als president van de Verenigde Staten. De foto is een terugblik naar de tijd waarin de dochters nog klein genoeg waren om op de schoot van hun ouders te zitten, inclusief strikken in hun haar en Malia met een brede grijns, waardoor haar ontbrekende tanden te zien zijn.

From this family to yours, happy Thanksgiving. pic.twitter.com/OPGyjTF8 — Barack Obama (@BarackObama) November 22, 2012

