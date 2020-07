Zet het in je agenda: eind deze maand komt de Michelle Obama Podcast

In november 2018 kwam ze met het boek Mijn verhaal, maar nu kunnen we ons verheugen op iets nieuws van Michelle Obama. Ze heeft namelijk aangekondigd om samen met Spotify een podcast te maken, met de naam Michelle Obama podcast.

Lang wachten hoeven we gelukkig niet, want vanaf 29 juli kunnen we de eerste aflevering beluisteren op Spotify.

In gesprek met

De voormalig First Lady gaat tijdens het eerste seizoen in gesprek met haar familie (zoals moeder Marian Robinson, en broer en acteur Craig Robinson), vrienden en andere bijzondere gasten zoals tv-presentator Conan O’Brien, destijds senior adviseur van de toenmalige president Obama Valerie Jarett en journaliste Michele Norris. Wat Obama zo leuk vindt aan deze gesprekken is het feit dat ze kwesties bespreken die iedereen dagelijks mee maakt. Maar ze hoopt vooral dat “deze podcast je zal helpen nieuwe gesprekken – en moeilijke gesprekken – te openen met de mensen die het belangrijkst voor je zijn. Zo kunnen we meer begrip en empathie voor elkaar opbouwen, vooral in tijden als deze.”