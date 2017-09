Michelle Obama bracht het weekend door in het zonnige Mallorca en besloot een luchtige outfit aan te trekken. De voormalig first lady koos voor een witte crop top en een geprinte rok met een diepe split.

De Amerikaanse media delen de beelden van Michelle veelvuldig omdat ze niet vaak in zo’n casual outfit gespot wordt. Wij adviseren haar om het vaker te doen, want het staat haar prachtig!

Michelle Obama shows off a lot of leg in a wrap skirt as she relaxes on a yacht in Mallorcahttps://t.co/CgbP0HRpGG

— Daily Mail US (@DailyMail) 1 september 2017