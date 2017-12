Mick Jaggers zoontje van 1 doet harten smelten

Het zijn vooral de blauwe kijkers van Devi, de 1-jarige zoon van Mick Jagger, die de aandacht trekken. “De schattigste kleine rockster”, schrijft een fan, en ook veel gehoord: “Micks ogen.”

Voor z’n verjaardag zette de vriendin van Jagger het knappe plaatje op Instagram.

Happy 1st Birthday to my beautiful Devi! ❤️❤️❤️❤️🎉🎂😍 Een bericht gedeeld door Melanie Hamrick (@melhamrick) op 8 Dec 2017 om 12:11 PST

Octavian

De 31-jarige ballerina Melanie Hamrick is de vriendin van de 74-jarige Mick Jagger. Devi, die volledig Deveraux Octavian Basil Jagger heet, is het enige kindje van het stel. Zijn tweede naam,, verwijst naar dat hij het achtste kind is van de rocklegende.

Het liefdesleven van Mick Jagger is de afgelopen decennia op zijn zachtst gezegd kleurrijk te noemen. De zanger heeft in totaal 8 kinderen bij 5 vrouwen en het is momenteel niet helemaal duidelijk hoe de relatie met Melanie in elkaar steekt.

