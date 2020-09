Femke (37) doet aan ‘microdoseren’ met psychedelische drugs: “Ik ben creatiever geworden”

Microdoseren is het regelmatig innemen van een mini portie psychedelische drugs zoals truffels, paddo’s of LSD. Niet om jezelf te verliezen, maar juist om jezelf te vinden. De trend waaide over vanuit Californië, waar vooral mensen uit het zakenleven microdoseren om productiever te zijn in hun werk. Femke (37) microdoseert sinds een paar maanden met truffels om zichzelf te ontwikkelen. “Als de kinderen op bed liggen, neem ik één gram truffels.”

Femke (37): “De eerste keer dat ik een microdosis truffels nam, was op een zaterdagmiddag. Ik had van tevoren gepland dat ik het die dag zou doen. Mijn man was er niet en ik was de hele dag vrij. En dus nam ik het in: 1 gram truffels. Niet veel later liep ik de trap af en zag ik mijn rok langzaam zwieren. Oja, dacht ik, dit gevoel herken ik. Ik heb wel eerder grotere hoeveelheden truffels gebruikt en weet hoe een trip voelt. Alles lijkt dan een ander tempo aan te nemen. Alles is trager, magischer. Dat voelde ik nu ook, maar dan in veel lichtere mate. Daarbij zag ik lichte patronen als ik mijn ogen sloot. De dosis werkte.”

“Anderhalf jaar eerder las ik voor het eerst over microdoseren. Ik zat middenin een burn-out en kwam toevallig een artikel tegen over de helende effecten van een microdosis drugs. Het concept trok meteen mijn aandacht. Het idee is dat je slechts een muizenportie van een geestverruimend middel zou nemen, eens per drie dagen. Je zou dan veel creatiever en productiever zijn en jezelf enorm kunnen ontwikkelen. Dat leek me iets voor mij.”