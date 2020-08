Expert roept op: “Middelbare scholieren moeten verplicht 1 meter afstand houden”

Middelbare scholieren moeten in de klas één meter afstand houden. Dat roept Károly Illy op, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team. “Inmiddels weten we dat zeker oudere tieners het coronavirus wel degelijk verspreiden.”

Dit vertelt hij in een interview met het AD.

Eerder werd gedacht dat de coronaverspreiding onder jongeren niet problematisch zou zijn. De middelbare scholen zijn dan ook weer open sinds maandag en daar zitten de leerlingen gewoon naast elkaar aan hun bureau. Károly Illy is het daar niet mee eens en komt daarom naar buiten met zijn statement.

Het is vrij ongebruikelijk dat de expert dit statement op eigen houtje naar buiten brengt. Normaal gesproken komt er alleen informatie naar buiten van het Outbreak Management Team wanneer alle leden onderling daarover hebben overlegd. Dat Illy nu dan ook met een eigen statement komt, zegt nog niet dat er iets gaat gebeuren met deze informatie. Het is een advies van zijn kant, dat nu met meer leden van het Outbreak Management Team zal worden besproken. Wanneer er meer leden zijn die het hiermee eens zijn, gaat het plan naar het kabinet en zal daar worden bepaald of er daadwerkelijk extra maatregelen komen op middelbare scholen.

Ouders, opa’s en oma’s

Volgens Illy is dat van belang. Er is volgens hem zeker bewijs dat middelbare scholieren corona kunnen verspreiden. Al worden zij er zelf niet erg ziek van kunnen zij het virus wel overbrengen op hun ouders en opa’s en oma’s. Die kunnen er wél heel ziek van worden en het virus weer verder verspreiden. “Het allerlaatste wat we willen is dat scholen weer moeten sluiten. Kinderen op de basisschool en kinderopvang spelen nauwelijks een rol, maar voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd ligt dat echt anders”, zegt hij tegen het AD.

Afstand houden

Zijn advies luidt dan ook dat middelbare scholieren altijd één meter afstand moeten houden, ook in de klas. Op plekken waar dat niet kan, zoals de gangen, moeten zij een mondkapje dragen. Volgens Illy is dat goed haalbaar op een middelbare school. “Die afstand is praktisch werkbaar in klassen. Zeker als leerlingen een vaste buddy krijgen voor wie die afstand niet geldt.”

Maatregelen

Op dit moment zijn die maatregelen nog niet van kracht. Wel moeten leerlingen afstand houden van volwassenen op school. Daarbij wordt verzocht om vaak de handen te wassen en thuis te blijven bij ziekte. Sommige leerlingen nemen zelf extra maatregelen. Zo dragen sommige leerlingen vrijwillig al een mondkapje, om zichzelf of hun (kwetsbare) familieleden te beschermen.

Mochten de nieuwe maatregelen er toch doorheen komen, dan is een herbruikbaar mondkapje ideaal. En zo maak je die zelf.

Bron: AD. Beeld: iStock.