Mieneke (102) eet elke dag chips: 'Het is hét geheim om oud te worden'

Om een mooie leeftijd te behalen hoef je volgens Mieneke niet veel te doen. Chips eten, dat is volgens haar hét geheim voor een lang en gelukkig leven.

De 102-jarige Mieneke van Alst uit het Gelderse Gendt eet elke avond naturelchips. Van de smaak paprika moet ze niets hebben. “Geen paprika, dat is ‘bah”.

En een borreltje bij de portie chips? Welnee. Dat heeft Mieneke niet nodig om blij te zijn. “Nee, zegt ze, dat lust ik niet. Liever een glaasje jus d’orange”. In het programma Van Gelders Grijs op Omroep Gelderland, met Jochem van Gelder, is ze open over wat ze in de toekomst nog zou willen. “Gewoon. Nog een poosje leven”, zegt ze. Elke ochtend gaat ze kaarten met haar vrienden. Jokeren doe ze graag. Ze heeft beslist nog genoeg leuke dingen te doen en met haar buren heeft ze grote lol.

En haar wijze les luidt dus: eet chips. Veel chips.

Bron & Beeld: Omroep Gelderland