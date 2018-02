Mies Bouwman op 88-jarige leeftijd overleden

Tv-presentatrice Mies Bouwman is overleden. Het trieste bericht werd door haar zoon Joost Timp bevestigd aan ANP.

Mies Bouwman is 88 jaar geworden. Eind vorig jaar kampte ze met een longontsteking. Ze overleed vandaag thuis in het bijzijn van haar familie.

Allereerste televisieavond

De ‘grande dame’ van de Nederlandse televisie presenteerde talloze programma’s, zoals In de hoofdrol, Zo is het toevallig ook nog eens een keer, Telebingo en Mies (haar eigen praatprogramma). Ze was al op tv te zien vanaf in 1951, vanaf de allereerste televisieavond van de KRO. Daarna werkte ze voor AVRO en VARA.

Liefdadigheidsactie

Ook presenteerde Mies de allereerste grote tv-actie voor een goed doel op de Nederlandse tv: ‘Open het Dorp’. Deze uitzending duurde 23 uur, waarin 16,4 miljoen gulden werd ingezameld voor de bouw van ‘Het Dorp’, een gehandicaptengemeenschap in Arnhem. Mies presenteerde ook 25 jaar lang de intocht van Sinterklaas.

‘Geen dromen meer’

Mies trouwde in 1955 met regisseur Leen Timp. Samen kregen ze vier kinderen en dertien kleinkinderen. Het overlijden van haar man Leen in 2013 hakte er bij Mies heel hard in. Ze zei dat ze sindsdien geen dromen voor de toekomst meer had. “Eigenlijk wil ik nu het liefst helemaal niets meer”, zei ze vorig jaar in een interview met HP de Tijd over haar verdriet. Mies moest vlak na de dood van haar partner ook even opgenomen worden in het ziekenhuis, omdat ze er zo ziek van was.

Dag lieve Mies… Rust zacht, bedankt voor alles!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS. Beeld: ANP