Marike (53) heeft al 40 jaar heftige migraine

Dat migraine iets anders is dan hoofdpijn, bewijst het verhaal van Marike. Haar leven wordt volledig bepaald door haar migraine-aanvallen. “Mijn hoofd bepaalt mijn agenda.”

“Ik droom ervan om onbezorgd plannen te maken. Gewoon een hele dag weg kunnen gaan zonder risico dat migraine roet in het eten gooit. De laatste jaren zijn de aanvallen alleen maar frequenter en heftiger geworden. Vorig jaar moest ik daardoor zelfs stoppen met werken, dat vond ik vreselijk. Tweederde deel van de maand functioneer ik niet goed door migraine. Zo’n 10 dagen daarvan ben ik echt gevloerd en is het of er een strijd woedt in mijn hoofd.”

Pijn opvangen

“Een injectie met triptanen neemt voor een deel de bonzende pijn weg, maar niet de andere symptomen, zoals moeilijk praten, slechter zien en niet kunnen lopen. Jarenlang greep ik elke therapie aan om ervan af te komen. Tevergeefs. Inmiddels probeer ik toch een goed leven te hebben mét migraine. Minder medicijnen, meer proberen met healing-oefeningen de pijn op te vangen. Tijdens een aanval zoek ik naar een soort kern in mezelf. Zo kan ik de pijn beter aan.”

Verwarrend

“De onvoorspelbaarheid en de onzichtbaarheid vind ik het moeilijkst. Anderen snappen soms niet goed dat migraine veel gevolgen heeft voor mijn dagelijks leven. Mijn hoofd bepaalt mijn agenda. Na een aanval kan ik er toch stralend uitzien, dat is verwarrend. Daarom ben ik de laatste tijd duidelijker over mijn klachten, dat maakt het voor de buitenwereld beter te begrijpen. Migraine is een hersenziekte en niet zomaar hoofdpijn. Doordat de migraine veel tijd en energie kost, heb ik naast mijn gezin weinig sociale contacten. Dat voelt soms best alleen. Maar ik zie ook positieve kanten. Als ik een paar goede dagen heb en mijn hoofd weer werkt en helder is, ben ik extra blij. En na een aanval is de wereld prachtig. Dan ervaar ik rust en geniet ik extra van de kleuren in de natuur.”

Interview: Annemarie van Dijk. Beeld: iStock.