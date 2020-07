Tien jaar na het overlijden van Antonie Kamerling brengen verschillende artiesten een speciaal eerbetoon aan hem uit. De muziekgroep Kris Kross Amsterdam, rapper Lil Kleine en zangeres Yade Lauren brengen een hedendaagse versie uit van Antonie’s ‘Toen ik je zag’, dat nu ‘Mij niet eens gezien’ wordt genoemd.

Het origineel is van Guus Meeuwis, maar hoe Antonie’s versie is menig Nederland bijgebleven. De artiesten gooien nu hun eigen sausje over de remake.

Mij Niet Eens Gezien

Isa laat aan RTL Boulevard weten dat ze het heel bijzonder vindt dat er een remake van het liedje komt. Ook dat haar zoon Merlijn is gevraagd voor een rol in de videoclip. “Dat is natuurlijk heel apart”, vertelt ze. “Wat gaan ze daarmee doen? Maar Merlijn had zoiets van: ‘ja, dit wil ik.'”