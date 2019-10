Rijkswaterstaat adviseert: mijd woensdagochtend snelwegen rond Utrecht

Woensdagochtend gaan de boeren opnieuw de weg op om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Dat kan voor problemen op de weg zorgen.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers dan ook om woensdagochtend de snelwegen rond Utrecht te mijden. De boeren – naar verwachting honderden, mogelijk duizenden – willen namelijk in De Bilt gaan protesteren en de verwachting is dan ook dat de wegen rondom Utrecht, richting Den Haag, daardoor morgenochtend vol lopen. Daarnaast kunnen ook de werkzaamheden aan de Galecopperbrug bij Utrecht voor vertraging zorgen.

Advertentie

Den Haag

Daarnaast neemt ook de gemeente Den Haag maatregelen. Na het protest in Utrecht is het plan om te protesteren in de hofstad. Daarom worden daar woensdag wegen afgezet om te voorkomen dat de boeren naar het gebied rondom het Binnenhof gaan. Daarvoor schakelt de gemeente de hulp van Defensie in. Zij plaatsen op verschillende punten in de stad “zware verplaatsbare voertuigen”.

Ga je morgenochtend de weg op? Bekijk dan van tevoren de verkeersinformatie.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP