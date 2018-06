Militiair overlijdt voor zijn eerste kindje geboren wordt en collega's doen iets heel bijzonders

Een Amerikaanse militair hoorde terwijl hij op uitzending in Afghanistan was dat zijn vrouw in verwachting was van hun eerste kindje. Maar het rampscenario werd werkelijkheid: een paar dagen daarna kwam de man om het leven.

De echtgenote van de militair weet nog zo goed dat ze hem belde met het fantastische nieuws. De man zou meteen in huilen uitgebarsten zijn en het aan zijn vrienden verteld hebben. Het was zijn droom om vader te worden. Maar hij heeft zijn kindje nooit kunnen ontmoeten. Een paar dagen later overleed hij door een bermbom. Niet alleen een heftige gebeurtenis voor zijn vrouw en familie, maar ook voor zijn collega’s in Afghanistan.

Mooi moment

De vrouw kreeg al meteen veel steun van de vrienden van haar man. Ook toen ze het geslacht van het kindje bekend mochten maken, hielpen de mannen haar daarbij. Toen de vrouw beviel wilde ze er nog een mooi moment van maken voor zijn collega’s. Ze wilde dat iedereen het meisje tegelijkertijd zou ontmoeten. En dat gebeurde deze week op de plek waar de twee trouwden.

Bijzondere foto

Een bijzondere foto van die dag gaat nu het internet over. Op de foto ligt het kleine meisje in de handen van de mannen in uniform. Het meisje draagt alleen een witte romper waar op staat ‘mijn vader is mijn held’, met de naam van haar vader daaronder. Ook draagt ze het naamplaatje van haar vader om haar nek. Een bijzonder beeld, ook voor de moeder. “Ik weet ook dat zij er tijdens de rest van Christians leven voor haar zullen zijn.”

Britt Harris holds her baby girl while the troops behind her stand in solidarity. pic.twitter.com/sBIqyOLteg — PeterGreco (@pgreco0266) 1 juni 2018

What an image. An infant wearing her late father’s dog tags while in the arms of her dad’s fellow soldiers. Her father, Army Specialist Chris Harris, was killed in a suicide bombing attack in Afghanistan. (photo courtesy of Britt Harris and Pinehurst Photography). #7news pic.twitter.com/FUdish9wDh — Amaka Ubaka (@AmakaUbakaTV) 1 juni 2018

