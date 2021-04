Militaire ceremonie bij uitvaart van Bibian Mentel

Een vensterbank is niet compleet zonder vrolijke kamerplanten, maar eigenlijk is deze plek helemaal niet zo goed voor de plantjes zelf. In de zomer krijgen ze te veel zonlicht en als het winter is, staan ze boven een warme verwarming. We tippen welke planten het meest geschikt voor op de vensterbank.

Staat jouw vensterbank op het zuiden? Dan is er op die plek vaak volle zon en dat is niet zo goed voor de planten. Vooral tropische planten en planten met dunne bladeren laten het hier snel afweten. Als je toch planten op een zonnige vensterbank wilt wegzetten, kun je het beste kiezen voor cactussen en vetplanten. Deze doen het uitstekend in de warme zomerzon.

Vensterbank op het noorden

Een vensterbank op het noorden is meer geschikt voor planten, omdat het zonlicht daar minder fel is. Toch moet je de planten goed in de gaten houden als het warmer wordt. Als de bladeren verkleuren moet je ze een stukje verder van het raam afzetten. Planten die het goed doen op een vensterbank in het noorden zijn: een erwtenplant, alocasia zebrina, musa, strelitzia nicolai en een ficus elastica robusta.