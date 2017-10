Wat moet het een droomavond zijn geweest voor Benita. Vanaf de bank thuis kon zij zien hoe haar vriend Krijn 1,1 miljoen euro won bij Miljoenenjacht.

Maar daarna deed hij nog iets véél leukers: Krijn ging spreekwoordelijk op één knie en vroeg zijn vriendin via de camera ten huwelijk.

“Zeg maar eens ‘nee’ tegen een miljonair!” Grapte presentatrice Linda de Mol gelijk na het aanzoek.

Wauw! Krijn wint 1,1 miljoen en vraagt zijn vrouw ten huwelijk in Miljoenenjacht #linkinbio #weddingbells #miljonair #miljoenenjacht #rtl4 Een bericht gedeeld door AD Show (@adshownieuws) op 1 Okt 2017 om 12:36 PDT

Jackpot

Gisteren was de een-na-laatste Miljoenenjacht van dit seizoen te zien bij RTL4. De 1,1 miljoen euro die Krijn op zijn bankrekening mag bijschrijven is een immens bedrag, maar het hoogste bedrag dat ooit werd uitgekeerd is 1,4 miljoen euro. Die jackpot viel alweer 16 jaar geleden, in december 2001.

Manege

Krijn heeft grootste plannen met zijn miljoen. Hij is al 20 jaar samen met vriendin Benita en samen hebben zij 2 dochters. Voor de meiden wil hij daarom graag een manege kopen van het geld.

Bron: AD.nl en RTL. Beeld: RTL.