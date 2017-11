Man eist 2,4 miljoen omdat zijn schoenen knellen

Als je schoenen niet lekker zitten dan zullen de meesten gewoon denken: het zij zo. Maar sómmigen pakken het anders aan.

Zo ook de Belgische voetballer Marouane Fellaini. Hij eist zo’n 2,4 miljoen euro aan schadevergoeding omdat hij niet blij was met zijn schoeisel.

Geen lol meer aan

Hij hoopt dat zijn voormalige sponsor, schoenenmerk New Balance, dit torenhoge bedrag aan hem gaat betalen. Volgens de speler hebben de knellende schoenen hem ‘het plezier in het spel ontnomen’. De schoenen zijn inmiddels al gestoomd en uitgerekt door zijn collega’s, maar ze blijven voor Fellaini vervelend zitten. Hij zou er meerdere keren serieus over hebben geklaagd, maar dit zou niets hebben opgeleverd. En andere schoenen mocht hij blijkbaar niet aantrekken…

Slecht spel

Volgens de voetballer werd er te weinig met zijn klachten gedaan. Hierdoor zou hij slechter hebben gespeeld en tja, dat is niet leuk natuurlijk, voor een professionele voetballer. Of hij ook daadwerkelijk deze som op zijn rekening gestort krijgt, is nog niet bekend. En of hij inmiddels al een ander paar aanheeft op het veld, ook niet.

Middenvelder Fellaini (in het rood):

