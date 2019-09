'Pokerface' van kandidaat Barbara zorgt voor hilariteit bij 'Miljoenenjacht'

Zondagavond zat half Nederland weer aan de buis gekluisterd voor een nieuwe aflevering van Miljoenenjacht, waarin Barbara een flinke som geld binnen wist te slepen. Maar haar nuchtere instelling ontging de kijkers thuis niet.

Miljoenenjacht is dit seizoen voor het eerst te zien op SBS6. De presentatie is traditiegetrouw nog wél in handen van alleskunner Linda de Mol.

Lef

In het spannende spelprogramma gebeuren altijd onverwachtse dingen. Soms eindigt een kandidaat met nagenoeg lege handen, als alle koffers met hoge geldbedragen al gauw worden weggespeeld. Bij andere kandidaten verloopt het iets soepeler. Geregeld gaan finalisten dan ook naar huis met een geldbedrag dat in de tonnen loopt.

Heldhaftige kandidaat

Zondagavond mocht kandidaat Barbara ook niet klagen, hoewel het er aan het begin van het spel niet rooskleurig uitzag voor de Amsterdamse. Al snel vliegen de hoge geldbedragen eruit. Maar Barbara weigert met lef een bod van de bank en besluit door te spelen voor een mooie aanvulling op haar pensioen.

Dood of de gladiolen

Ze is vastbesloten om niet met een klein bedrag naar huis te gaan.“De dood of de gladiolen”, zegt ze heldhaftig tegen Linda de Mol. Ze speelt dan ook niet zonder succes, want ze wint uiteindelijk het flinke geldbedrag van maar liefst 132.000 euro.

Pokerface

Je zou denken dat Barbara een gat in de lucht zou springen van opluchting en blijdschap, maar niets is minder waar. De vrouw blijft dezelfde pokerface houden als tijdens het spel. Zelfs wanneer ze met champagne in haar hand proost op haar gewonnen geldbedrag. En dat zorgt voor flink wat grappen op Twitter:

When you 132.000 euro wint maar de champagne tegenvalt #miljoenenjacht pic.twitter.com/yGDdqRrGEI — Victor Hopman (@vic23) September 15, 2019

Jaaaaaa Barbara en schoonzuslief hebben lachspieren. #miljoenenjacht — BjornOrdelmans (@ordelmans_bjorn) September 15, 2019

Is dan de vrouw van Maarten van Rossum? #miljoenenjacht — Bloemengooier (@bloemengooier) September 15, 2019

Bron: Twitter. Beeld: ANP