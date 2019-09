De jongste kandidaat van Miljoenenjacht aller tijden maakte zondagavond diepe indruk op televisie. De 20-jarige Kim sleepte door slim te spelen een waanzinnig geldbedrag binnen, waarmee de studente zich van een riante studententijd verzekerde.

Kim wist het duizelingwekkende geldbedrag van maar liefst €100.000 binnen te slepen.

Hoge kijkcijfers

Dit seizoen is Miljoenenjacht voor het eerst op SBS6 in plaats van RTL4 te zien. Maar de overstap lijkt de kijker thuis niet te deren, want zondagavond keken er maar liefst een kleine 1,5 miljoen mensen naar het spannende programma. Linda de Mol liet eerder wel weten dat de overstap ‘best even wennen’ was.