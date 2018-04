Miljonair (94) laat nabestaanden stomverbaasd achter na lezen van testament

De Britse Wynford Hodge (94) en Joan Thompson (79) waren maar liefst 42 jaar getrouwd toen Wynford kwam te overlijden. Toen zijn nabestaanden zijn testament lazen kwamen zij voor een grote verrassing te staan.

Wynford is altijd een succesvolle grootgrondbezitter geweest en met 1,7 miljoen euro op zak zagen zijn geliefden dít niet aankomen.

Geen zorgen

Vlak voor het overlijden van Wynford vertelde hij aan zijn vrouw: “Je hoeft je geen zorgen te maken. Er zal voor je gezorgd worden.” Maar dat bleek niet het geval toen niet veel later de laatste regel van het testament van Hodge werd voorgelezen. Hij liet zijn vrouw geen enkele cent na.

Zorguitkering

Ook zijn vier kinderen liet hij geen duit na, stond beschreven in zijn testament. Hij schreef daarbij dat zijn vrouw ‘financieel stabiel’ was, maar ondertussen had ze zo weinig geld op haar rekening staan dat ze van een uitkering moest gaan leven.

Klusjes

In plaats van zijn fortuin achter te laten aan zijn nabestaanden, schonk hij het geld aan huurders Karla en Agon. Omdat zij hem zo vaak hadden geholpen met het winkelen en allerlei klusjes.

Herschikking

De rechter besloot dat een herschikking nodig was in deze situatie. Wynfords vrouw kreeg na deze herroeping recht op een bungalow ter waarde van 255.000 euro en een extra 216.000 euro. Dit is niet gebruikelijk, maar de rechter oordeelde dat Wynford niet in staat was om zijn echtelijke verantwoordelijkheden na te komen tegenover zijn jarenlange partner.

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock