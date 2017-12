Man plotseling miljonair door 'oude vieze deken' van zijn oma

De Amerikaanse Loren Krytzer (53) heeft geen gemakkelijk leven achter de rug. In 2007 kreeg hij een zwaar auto-ongeluk, waarna hij noodgedwongen was om zijn baan als meubelmaker op te zeggen. Loren moest uiteindelijk zelfs zijn kinderen naar zijn grootouders sturen, omdat hij ze niet meer kon onderhouden.

Een deken van zijn grootmoeder veranderde zijn leven echter op slag.

Waardevol erfstuk

In 2011 zat Loren volledig aan de grond: hij had geen spaargeld meer, en moest noodgedwongen van een uitkering rondkomen. Een aflevering van Antiques Roadshow bracht hier verandering in. Loren zag een oudere man voorbij komen die zonder het te weten eigenaar was een waardevol erfstuk: een deken die was geweven door Navajo-indianen, ook wel een chief’s blanket genoemd.

Half miljoen dollar

De oudere man kreeg te horen dat de deken minstens 350.000 euro waard was. Uiteindelijk werd de deken zelfs voor een half miljoen dollar geveild. Loren vond de deken wel verdacht veel lijken op het exemplaar dat hij zelf van zijn overgrootmoeder had geërfd. Loren zag al een gouden toekomst voor zich, maar zijn familie was niet erg enthousiast.

‘Oud vies ding’

Volgens zijn moeder mocht hij blij zijn als hij het stuk textiel kon verkopen voor tien dollar. ‘Je grootmoeder heeft hem nog gebruikt tijdens de bevalling van haar kat’, klonk het. Ook zijn zus vond het maar een ‘vies oud ding’. ‘Ik heb de deken alleen maar geërfd omdat niemand anders hem wilde hebben’, aldus Loren.

Kostbaar stuk

Ondanks het commentaar van zijn familie besloot hij de deken aan veiling-expert John Moran te laten zien. Hij stuurde de deken naar een lab voor extra testen. Die bevestigden dat het inderdaad om een kostbaar stuk ging, waarna Moran toestemming gaf om het erfstuk te veilen.

‘Hyperventileren’

In juni 2012 ging de zeldzame deken onder de hamer. Krytzer hoopte er in elk geval genoeg geld mee te verdienen om zijn auto te laten maken. ‘Ik was aan het bidden. Laat het alsjeblieft genoeg zijn om een huis of zo te kopen dacht ik nog.’ Verschillende verzamelaars voerden de prijs op en na iets meer dan een minuut sloeg de hamer af op 1,5 miljoen dollar. ‘Ik was aan het hyperventileren. Het zweet stond op mijn voorhoofd en ze moesten me water komen brengen. Ik kon het gewoon niet geloven.’

Cruise met familie

Het geld heeft Loren veel gebracht. Zo kocht hij samen met zijn nieuwe vrouw twee huizen en gaf hij zichzelf een peperdure Dodge Challenger SRT8 cadeau. Zijn gezondheid ging ook met sprongen vooruit, omdat hij zich veel minder zorgen hoeft te maken om geld. ‘Voor het eerst in jaren kan ik weer wandelen, en we zijn zelfs met de familie op cruise geweest. De dag van de veiling is de dag die mij gered heeft.’

Bron: Cnbc.com. Beeld: Facebook