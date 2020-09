Miljonair Salar Azimi over deelname ‘Waar doen ze het van?’: “Wil meer respect voor rijken”

Vrijdagavond schoof multimiljonair Salar Azimi aan bij Jinek om te praten over zijn deelname aan het veelbesproken programma Waar doen ze het van?. De 38-jarige zakenman kwam op zijn dertiende als vluchteling in Nederland en heeft inmiddels een maandinkomen van 130.000 per maand. “Als je zoiets hebt opgebouwd, mag je trost zijn.”

In het programma geven vier gezinnen een inkijkje in hun huishoudboekje. De inkomsten lopen uiteen. Zo komt er bij de Azimi’s komt maar liefst 130.000 euro per maand binnen. Een ander gezin dat bestaat uit moeder Giovanna en haar dochter, heeft een inkomen van 1750 per maand. Ook voor de familie Geerts is het iedere maand weer een puzzel om rond te komen. Met een inkomen van 4750 euro per maand is het best lastig om voor zeven kinderen te zorgen. Hetzelfde geldt voor familie de Vrind. Zij hebben grote schulden, waardoor ze iedere maand slechts 300 euro netto overhouden.

Salar Azimi

In het programma is de familie Azimi dus met afstand het rijkste gezin. En dat schuiven zij liever niet onder stoelen of banken. Bij Jinek vertelt vader Salar waarom hij zo openlijk op televisie zijn inkomsten en uitgaven wil laten zien. “Toen wij gevraagd werden dacht ik: ik wil het taboe doorbreken om over geld te praten”, legt Salar uit. “Ik heb het gevoel gehad dat het een crime is om geld te verdienen.”