Zoveel miljonairs zijn er in Nederland (en velen hebben dít beroep)

Wie denkt aan miljonairs en welgestelden denkt gelijk aan zakenmannen en -vrouwen in chique pakken.

Maar toch hebben veel miljonairs in ons land een vrij creatief en praktisch beroep: velen van hen zijn namelijk boer.

Veel vakanties

In totaal zijn er 106.000 miljonairs in ons land en maar liefst 12.900 van hen werken in de agrarische sector. Natuurlijk zijn er ook andere beroepsgroepen die het goed doen. Zo’n 800 medisch specialisten, 700 tandartsen en 800 advocaten mogen zich miljonair noemen. Zij hebben het behoorlijk breed. Het gemiddelde bezit per miljonairshuishouden is 2,9 miljoen euro.

Zeeuwse rijkdom

En waar al die geldbezitters wonen? Je denkt misschien niet zo gauw aan het zuiden van ons land, maar toch wonen van alle provincies relatief de meeste miljonairs in de provincie Zeeland: 1,8 procent. Limburg, Flevoland en Groningen tellen met 1 procent van de huishoudens relatief de minste rijken. De afgelopen 10 jaar groeit het aantal welgestelden met 6 nullen op hun bankrekening in ons land.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock