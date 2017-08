Dít gebeurt er als een miljonairsgezin een week van €60 moet leven

Het klinkt als een interessant experiment: een miljonairsgezin een week lang laten leven met een lager budget en andersom. En dat bleek het ook te zijn.

Gisteravond was de eerste aflevering van Steenrijk, Straatarm te zien bij SBS6. In dit programma ruilen twee gezinnen een week lang van huis en budget. Dat gaat dan om een groot verschil: de miljonairsfamilie Azimi heeft per week €3500 te besteden en de familie Rijkens slechts €60.

Kasteel

De vraag waar het natuurlijk om draait in dit programma is: maakt geld nou echt gelukkig? De familie Azimi woont zelf in een kasteel met veel goud en dure auto’s in de garage, terwijl de familie Rijkens zo’n laag budget hebben dat ze naar De Voedselbank moeten. Beide gezinnen lijken gelukkig te zijn, maar is dat ook nog zo als ze ruilen?

Creditcard

Toen de rijke zakenman zijn budget hoorde, schrok hij wel even. In het programma vertelde hij: “Ik verloor vanochtend alleen al 60.000 op de beurs, terwijl ik vorige week een kwart miljoen verdiende. Dan is dit toch wel even een ander bedrag.” Hij gaf zelf in goed vertrouwen zijn creditcard aan de andere familie zodat zij een keer een week met een onbeperkt budget konden ervaren.

Weekbudget

De familie Rijkens nam het er goed van en gaf die week 3500 euro uit aan luxe boodschappen, snoep voor de kinderen, kleding en jaarkaarten voor een pretparken. En het verrassende was vooral wel dat het miljonairsgezin juist nog geld overhield van het hele lage weekbudget en het ook nog goed naar hun zin hadden. Daardoor vinden de kijkers het gezin alleen maar sympathieker.

Bron: Show.nl. Beeld: Twitter.