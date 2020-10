Miljuschka deelt bijzondere foto’s met moeder Astrid Holleeder

Vanwege de veiligheid van Astrid Holleeder (54) deelt Miljuschka zelden kiekjes van haar en haar moeder. Toch maakt ze voor één keertje een uitzondering en deelt ze een paar foto’s uit de oude doos.

“Aangezien ze zelf geen campagne kan, voeren doe ik het voor haar”, schrijft Miljuschka bij de bijzondere kiekjes. Haar moeder Astrid is namelijk voor de derde keer genomineerd voor de NS Publieksprijs. Dit keer met haar boek Familiegeheimen, waarin ze openhartig schrijft over het leven met haar criminele broer Willem Holleeder. Begin 2019 werd Willem, dankzij de getuigenis van Astrid, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Miljuschka heeft een goede band met haar moeder. Ze is haar steun en toeverlaat en daarom roept ze iedereen op om op Astrid te stemmen. Bovendien mogen haar volgers een vraag stellen aan haar moeder. “Die ik dan samen met haar op mijn kanaal zal beantwoorden. In het totaal kies ik 10 vragen uit”, schrijft ze. Op de foto’s is een jonge Miljuschka te zien samen met haar moeder. Eerst als baby, dan als klein meisje op een boot en als laatste voor de etalage van een winkel. Deze foto’s zijn nog nooit eerder gedeeld en haar volgers vinden het dan ook erg bijzonder dat ze nu deelt.

Miljuschka is elke dag bang haar moeder te verliezen. Vijf jaar geleden besloot Astrid dat het zo niet langer kon: haar levensgevaarlijke criminele broer Willem Holleeder moest gestopt worden. Nu zit hij gevangen – en staat zij op zijn dodenlijst. Zeker na de publicatie van haar boek Judas. Eerder vertelde Astrid aan Libelle in een exclusief interview dat ze door haar getuigenis van huis naar huis zwerft, zodat ze moeilijk te traceren is. “Zomaar ergens naartoe fietsen, is er niet bij.”

