Miljuschka deelt bikinifoto van zichzelf met inspirerende boodschap

Dat in de showbizz niet alles is wat het lijkt, weet Miljuschka Witzenhausen als geen ander. De presentatrice laat op Instagram weten dat ze er in het dagelijks leven echt niet altijd zo glamorous bijloopt als haar foto’s doen vermoeden én plaatst ook meteen een eerlijke bikinifoto van zichzelf.

Zonder filters en andere poespas, want ze heeft het naar eigen zeggen helemaal gehad met alle gepolijste foto’s op social media.

“Perfecte dames”

“Als ik door mijn tijdlijn scroll zie ik de ene gefilterde en glad getrokken foto na de andere,” zo begint ze haar bericht, dat ze plaatst bij twee onbewerkte foto’s van haarzelf in bikini. “Op slechte dagen vreet het zelfs aan mij als ik al die beelden zie van perfecte dames die ook nog alles kunnen eten, want ze worden omringd door stapels pizza’s en ijs.”

Ook weleens onzeker

Hoewel ze echt wel stevig in haar schoenen staat, is ook Miljuschka niet ongevoelig voor de stroom. “Vooral omdat je ziet dat het werkt en beloond wordt. Deze meiden sluiten de ene grote deal na de andere, puur omdat ze er goed uitzien en bovengemiddeld bloot zichtbaar zijn,” aldus de presentatrice.

“Meer normaliteit”

Door een eerlijke foto van zichzelf te delen, hoopt ze ook andere mensen te inspireren om iets meer realistische beelden op social media te plaatsen. “Zodat we weer een beetje normaliteit krijgen in het beeld. Deel het aub met #eerlijkefoto zodat ik het kan zien en zichtbaar kan maken,” zo roept ze haar volgers op.

Kloffie en makeuploze hoofd

Miljuschka laat weten dat ze zich bewust is van het feit dat ze zelf ook bijdraagt aan het vertekende beeld, omdat ze regelmatig shoots voor haar werk doet waarin ze extra mooi word opgemaakt door een team. “Maar it takes an army. Dat is niet reëel, niet het echte leven. Het heet showbizz want het is show. Maar in het echte niet werkende leven loop ik gewoon in mn kloffie met mijn makeuploze hoofd rond.”

