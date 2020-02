Miljuschka deelt een eerlijke foto van haar blote billen met tijgerstrepen

Tv-kok en presentatrice Miljuschka Witzenhausen (34) heeft er schoon genoeg van: ‘Ook bij mij grijpt de onzekerheid nog soms naar de keel’, schrijft ze op Instagram. Ze deelt daarom een foto van haar naar eigen zeggen ‘bubble but met tijgerstrepen’.

Ze deelt de foto om met haar onzekerheid af te rekenen. En daar blijft het niet bij: ze laat haar volgers weten dat dit niet de laatste eerlijke foto van haar op het platform zal zijn.

Striae, cellulite en vetrolletjes

“Deze week ben ik meerdere keren op plekken geweest in Mexico waar ik in bikini moest omdat het een item was met bv zwemmen”, schrijft ze op Instagram. “De gedachte dat dan iedereen achter het beeldbuis kan zien hoe ik een bommetje doe inclusief striae, cellulite en wobbelende vetrolletjes. Dat veroorzaakt toch altijd een lichtelijk paniekmoment.”

Alle vrouwen

“Ik zou ervoor kunnen kiezen om het vanuit een andere hoek te filmen, om deze items niet te filmen of om zelfs bedekkend te gaan zwemmen. Maar dan denk ik aan alle vrouwen die hetzelfde voelen.” Volgens Miljuschka wordt er nog teveel aan het ideaalbeeld van vrouwen in bikini vastgehouden.

Dit is wie ik ben

“Dus dan besluit ik toch in het diepe te springen met alles erop en eraan ongefilterd. Waarna ik er altijd trotser en bevrijder uitklim. Dit is wie ik ben en dus dit is hoe ik wil dat ik gezien word. Dus hier een foto van mijn bubble but waar ik trots op ben. Inclusief de tijgerstrepen die ik heb verdiend met iedere hap die ik neem voor mijn smaakinvestering en levensgenot.”

Sommigen vinden de foto dubbel omdat ze afvallen juist promoot. Toch klinken de reacties overwegend positief: ‘Wat ben je toch een heerlijk mens.’ Ook kan ze op steun van veel bekende Nederlanders rekenen als Chantal Janzen, die een hartje onder de foto plaatst.

