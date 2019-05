Miljuschka vertelt eerlijk over loodzware tijd na scheiding

Miljuschka Witzenhausen is al een hele tijd hartstikke verliefd op Philip van Ierschot. Daarvóór heeft ze een rotperiode doorstaan, waar ze nu openhartig over vertelt.

In het online programma Is scheiden lijden? vertelt de presentatrice dat de scheidig tussen haar en Tycho Veldhoen al lang aan zat te komen.

Advertentie

‘7 year itch’

“Die eerste dingetjes waren er bij ons al 2 jaar”, aldus Miljuschka. Maar zomaar opgeven is niks voor de tv-chef. “Ik ben altijd van doorpakken, doorgaan en niets aan de hand. En we zijn in die periode ook nog heel gelukkig geweest. Ik denk dat het bij de oude vertrouwde 7 jaar pas echt is gaan jeuken. Het wordt niet voor niets de ‘7 year itch’ genoemd.”

Lege bedjes

Toen hakte ze de knoop door. De gevolgen van de scheiding merkt ze nog steeds. “Wat ik heel moeilijk vond, waren de lege bedjes van mijn kinderen als ze bij hun vader waren. Ik heb ze de eerste 4 jaar altijd bij me gehad en toen moest ik ze opeens delen. Dat vond ik echt heel erg.”

Spijt

Maar spijt komt niet in Miljuschka’s woordenboek voor. “Zoals we in Amsterdam zeggen: spijt is wat de koe schijt. Dus je hebt daar niets aan.” Bovendien was dat huwelijk volgens haar niet meer te redden. “Ik weet wel dat het al zo stuk was dat we niet meer tot elkaar konden komen op de manier waarop we ooit waren, en dat het uiteindelijk de beste beslissing was.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP