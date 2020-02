Miljuschka over scheiding: 'Eerste halfjaar kon ik alleen maar overgeven'

Als je met je partner in het huwelijksbootje stapt, ga je er natuurlijk niet vanuit dat jullie wegen later scheiden. Toch gaan flink wat koppels later alsnog hun eigen weg. Ook Miljuschka Witzenhausen en haar ex-man Tycho gingen uit elkaar.

In het nieuwe Videoland-programma Is scheiden lijden? met presentatrice Froukje de Both vertelt de presentatrice en keukenprinses openhartig over het verdriet dat ze van de scheiding had.

Het liep bij het koppel niet helemaal soepel meer in het 7de jaar van hun huwelijk. Uiteindelijk was het Miljuschka die de knoop doorhakte om te gaan scheiden. Ze noemt het ‘de beste beslissing’ voor hen beide, maar toch was het een hele heftige periode.

Geen geld voor een tosti

“Ik heb het eerste halfjaar alleen maar kunnen overgeven”, vertelt een emotionele Miljuschka. “Omdat ik mijn werk had opgegeven, had ik ook geen inkomen. Al die jaren had ik alles geregeld voor ons gezin, maar nu kon ik zelfs geen huis huren. Bij zwemles kon ik zelfs geen tosti kopen voor mijn zoontje”, gaat ze in tranen verder.

“Die lege bedjes als ze bij hun vader zijn, dat is gewoon niet natuurlijk. Ik weet dat Tycho altijd zo goed mogelijk voor onze kinderen zou zorgen. Maar je staat met elkaar op een slagveld en je bent de brokstukken aan het oprapen. Je kinderen zitten daar tussenin. Dat heeft me ontzettend veel verdriet gedaan”, besluit ze.

Is scheiden lijden? is vanaf 4 februari te zien bij Videoland. Ook Bridget Maasland, Glennis Grace en Tatum Dagelet doen hun verhaal in het nieuwe programma.

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock