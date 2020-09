Zo reageerde Miljuschka op nominatie voor de Televizier-Ster

Miljuschka Witzenhausen, Chantal Janzen en Eva Jinek zijn genomineerd voor een de Televizier Ster-Presentatrice. Dat werd maandagavond bekend gemaakt bij RTL Boulevard. Miljuschka reageerde totaal verrast op het nieuws.

Voor Chantal Janzen is het zo’n beetje vaste prik dat ze genomineerd wordt voor de prijs. Ze won de Ster al 5 keer. Ook Eva Jinek mocht de prijs al een keer mee naar huis nemen.

Dit zijn de genomineerde vrouwen voor de Televizier-Ster Presentatrice

Voor Miljuschka is het de eerste keer dat ze genomineerd is. Zelf had ze de nominatie dan ook totaal niet zien aankomen, blijkt als presentator Jamie Trenité het heugelijk nieuws mededeelt.