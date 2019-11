Miljuschka Witzenhausen deelt kwetsbaar bericht op Instagram

Dat het leven niet altijd over rozen gaat weet Miljuschka als geen ander. Ze staat erom bekend vaak open en eerlijk te vertellen over moeilijke momenten. Zo ook nu. Ze vertelt over 2 vrouwen in haar leven die getroffen werden door kanker.

Ze vertelt dit op Instagram, waar ze een foto van zichzelf en culinair schrijfster Monique van Loon plaatst. In 2017 werd bij Monique baarmoederhalskanker geconstateerd. Monique is een goede vriendin van Miljuschka. Ze schrijft: “Even een kwetsbaar bericht. Dit is een foto die niet mooi geschoten is maar zoveel betekent voor mij. Dit is Monique van Loon, degene die aan het begin van mijn carrière stond. Die als eerste mij recepten liet schrijven voor haar website, mij begeleide bij mijn eerste kookboek en me langs de zijlijn coachte in de culinaire online mediawereld. Maar boven alles een goede vriendin. Ze is getroffen door baarmoederhalskanker.”

Advertentie

Steun

Deze diagnose was een schok voor Miljuschka: “Ik wist niet hoe ik me moest opstellen. Kon het niet aan dat het leven in onze jonge succesvolle jaren zo onvoorspelbaar kwetsbaar kan zijn.” Toen later nog een vrouw die dichtbij Miljuschka staat werd getroffen door de ziekte, was Monique er voor haar: “Een paar maanden later werd mijn schoonzusje getroffen door dezelfde ziekte. Monique was een luisterend oor en wederom een coach over een onderwerp dat zo vrouw-onterend is. Het wrange is dat zij mij hielp inzicht te krijgen zodat ik er kon zijn voor mijn schoonzus.”

Boek

Nu kan iedereen van deze hulp gebruik maken, vertelt Miljuschka: “Ze heeft er nu een boek over geschreven. Prachtig zoals alleen zij dat kan.” Het boek van Monique heet ‘Je bent jong en je krijgt wat‘ en ligt vanaf maart 2020 in de winkel.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Instagram. Beeld: ANP