Tv-kok Miljuschka Witzenhausen is alweer een aantal jaar samen met Philip van Ierschot, maar er was een tijd dat ze minder gelukkig was in de liefde. Ze doet een boekje open over de zware tijd waarin ze ging scheiden van haar ex-man Tycho Veldhoen, met wie ze 2 kinderen kreeg.

Miljuschka vertelt in de podcast van youtuber Monica Geuze over de moeilijke beslissing. Ze vond het vooral vreselijk dat haar kinderen zouden opgroeien met gescheiden ouders. “Toen dat een beetje in de lucht hing, dacht ik: het gaat me best wel lukken totdat ze 18 zijn.” Toch koos de tv-kok ervoor de pleister er keihard af te trekken en uit elkaar te gaan. Dit leek haar het beste, ook omdat de kinderen nog zo jong waren. “Zo herinneren ze zich later niks meer”, dacht ze.

Verscheurd

Hoewel ze achter haar beslissing stond, deed de scheiding haar ontzettend veel pijn. “Ik werd gek”, zegt ze hierover. “Op de dagen dat mijn kinderen niet bij me waren, werkte ik het liefst 20 uur per dag. Ik ging gewoon door totdat ik omviel. Je bent zo verscheurd vanbinnen. Niemand neemt een kind met iemand als je het idee hebt dat het eindig is. Ik was echt heartbroken.”

Seven year itch

In een eerder interview, voor het online programma Is scheiden lijden? vertelt Miljuschka dat het koppel last had van het bekende fenomeen seven-year itch. “Ik ben altijd van doorpakken, doorgaan en niets aan de hand. En we zijn in die periode ook nog heel gelukkig geweest. Ik denk dat het bij de oude vertrouwde 7 jaar pas echt is gaan jeuken. Het wordt niet voor niets de seven-year itch genoemd. Het was al zo stuk dat we niet meer tot elkaar konden komen op de manier waarop we ooit waren.”

Miljuschka is nu gelukkig met vriend Philip, met wie ze op dit moment een kaasboerderij verbouwt tot droomhuis.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP