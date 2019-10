Miljuschka Witzenhausen krijgt veel lof voor foto van haar 'happy rolls'

Miljuschka Witzenhausen is gek op lekker eten. Dat dit ervoor zorgt dat ze geen superstrak lichaam heeft, kan haar niks schelen. Ze is hartstikke trots op haar rolletjes, blijkt uit haar nieuwe Instagram-foto.

Miljuschka geniet van een heerlijke, welverdiende vakantie. Op Instagram plaatst ze een close-upfoto van haar buik, terwijl ze in bikini aan het zwembad ligt. ‘Creamcheese + Sugar = Happy Rolls’ schrijft ze bij het kiekje.

Dat Miljuschka zich openlijk uit over haar body positivity is niks nieuws. Ze treedt vaker naar voren als boegbeeld voor vrouwen met een maatje meer. Onlangs stond ze als eerste plussize model op de cover van Grazia. Aan Grazia vertelde ze van haar lichaam te houden: “Ik ben trots op m’n vetjes, putjes en lovehandles. Het is allemaal een investering in smaak en genot. Wat uiteindelijk recepten oplevert.”

Reacties

Miljuschka’s volgers reageren vol lof op de foto. Nicolette van Dam reageert met ‘Prachtig!’. Haar man Bas Smit zegt: ‘Wij hadden zussen kunnen zijn!’ En Lieke van Lexmond schrijft: ‘LOVE the SELF-LOVE’.

Dit bericht bekijken op Instagram Creamcheese + Sugar = Happy Rolls Een bericht gedeeld door Miljuschka (@miljuschka) op 22 Okt 2019 om 1:07 (PDT)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP