Zo ziet Miljuschka Witzenhausen eruit zonder make-up

Normaal gesproken is presentatrice en kookboekenschrijfster Miljuschka Witzenhausen (32) flink opgemaakt, maar nu ze op vakantie is laat ze zien hoe knap ze is zonder make-up.

Eerst nog even een foto van Miljuschka mét make-up.

En nu, heerlijk uitgerust op vakantie. Die vrouw heeft geen make-up nodig!

Beeld: Instagram, Brunopress.