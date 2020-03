Miljuschka Witzenhausen openhartig over baarmoederhalskanker

De nieuwe editie van Flair staat in het teken van baarmoederhalskanker. Gasthoofdredacteur Miljuschka Witzenhausen vertelt in het blad over hoe die ziekte een grote rol in haar leven speelt.

2 vriendinnen van Miljuschka kregen de ziekte baarmoederhalskanker. Daarom zet ze zich graag in om extra aandacht voor de ziekte te vragen en om meer informatie te geven.

Een van de vriendinnen die de ziekte kreeg is Monique van Loon. Miljuschka vertelt: “Mijn lieve vriendin Monique werd getroffen door baarmoederhalskanker. Zij – jonger dan ik, carrièrevrouw, entrepreneur, lekkerbek en vooral goede vriendin – vroeg zich opeens af wat morgen zou brengen. Ik schaam me diep om het te zeggen, maar ik wist me er geen raad mee.”

Sociale verlamming

Miljuschka wist niet goed hoe ze er voor haar vriendin moest zijn: “Door mijn paniek ben ik er niet genoeg voor Monique geweest. Want alles voelde niet genoeg of raar. De vragen die in mijn hoofd rondspookten, leidden alleen maar tot uitstellen en verwijdering van elkaar. Moet ik bloemen sturen? Of heeft ze dan het gevoel dat ik nu al afscheid van haar neem? Zal ik haar appen of voelt dat voor haar als bemoeizucht? Zal ik eten laten bezorgen? Of valt dat in slechte aarde, omdat ze misschien misselijk is? Het leidde bij mij tot totale sociale verlamming.”

Schoonzus

Miljuschka leerde hiervan, waardoor ze beter wist hoe ze moest handelen toen haar schoonzus werd getroffen door dezelfde ziekte: “Zoals hoort bij een goede vriendschap, leer je van en door elkaar. Monique attendeerde mij erop dat ik ongewoon gedrag vertoonde. Waarop ik het voorgaande uitlegde. Ze heeft me hierna geleerd een betere vriendin te zijn. Perspectief te zien. Niet veel later werd mijn lieve schoonzus door dezelfde ziekte getroffen. Alle lessen die ik had geleerd in mijn vriendschap kon ik nu toepassen. Ik kon openstaan voor de schoonheid van de liefde die vrijkomt in dit soort verschrikkelijke situaties. Belangrijker nog, ik durfde eraan deel te nemen.”

Wijze les

Miljuschka wil door gasthoofdredacteur te zijn van deze editie vooral 1 wijze les meegeven: “Elke check in het ziekenhuis die goed is, maakt een dag zonniger. Dus pluk de dag, plan een uitstrijkje in, vaccineer je dochters tegen het HPV-virus en leef. Leef en geniet voluit. Want voordat je het weet, ben jij de ballon die knapt op een moment dat je het totaal niet ziet aankomen.”

Monique van Loon schreef een boek over haar strijd tegen baarmoederhalskanker:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair. Beeld: Brunopress