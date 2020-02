Miljuschka Witzenhausen onthult hoeveel ze nu weegt

De meeste vrouwen plaatsen het liefst geen onthullende foto’s online en houden hun gewicht voor zichzelf, maar Miljuschka Witzenhausen heeft hier duidelijk geen problemen mee. Al eerder plaatste ze een eerlijke foto op Instagram met naar eigen zeggen een bubble but. Nu heeft ze ook vol trots haar gewicht gedeeld.

Tijdens een vraag- en antwoordsessie op haar Instagram vroeg een volger aan haar hoeveel ze weegt. Ze had deze vraag aan zich voorbij kunnen laten gaan, maar ze koos ervoor om de vraag met antwoord te delen. ’75 kg schoon aan de haak’, reageert ze.

Advertentie

Uren in de sportschool

Begin dit jaar vertelde ze nog over hoe ze een tijd ervoor 54 kilo woog. Ze schreef toen: ‘Ik heb vooral in mijn jonge jaren ernaar gestreefd om er zo strak en dun mogelijk uit te zien. Uren in de sportschool, alles overdenken voordat ik het at, wat resulteerde in 54 kilo op de weegschaal.’

‘Maar ik was diepongelukkig als ik iemand een stuk taart zag eten en ik mezelf dat ontzegde’, gaf ze toe. ‘Mijn hele dag werd overheerst door het hoofddoel uiterlijk. Vanaf het moment dat ik moeder werd is dit voor mij veranderd.’

Bubble but

Nadat Miljuschka afgelopen week verschillende opnames in bikini had gedaan, besloot ze om haar lichaam op Instagram te plaatsen: ‘Dit is wie ik ben en dus dit is hoe ik wil dat ik gezien word. Dus hier een foto van mijn bubble but waar ik trots op ben. Inclusief de tijgerstrepen die ik heb verdiend met iedere hap die ik neem voor mijn smaakinvestering en levensgenot’, schreef ze erbij.

Kritiek

De foto viel niet in de smaak bij een volger en reageerde: ‘Laat ik een rolmodel worden en mijn kont fotograferen. Is dit tegenwoordig de manier?’. Miljuschka liet het daar niet bij zitten: ‘Hoe bedoel je: ‘de manier’? Ik vond het een mooie foto, een soort maan. Daarnaast liep ik met deze gevoelens en gedachtes, die ik wilde delen. Dit is een visueel dagboek. Je hoeft er niet naar te kijken. Er bestaat een knopje ‘ontvolgen’ op mijn pagina.’

Libelle’s overgangvloggers leggen uit waarom je een buikje kunt krijgen als je ouder wordt:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress