Miljuschka Witzenhausen met spoed naar ziekenhuis voor dochtertje

Het was donderdag flink schrikken voor tv-kok en WIDM-finalist Miljuschka Witzenhausen. Ze moest met spoed naar het ziekenhuis met haar 7-jarige dochtertje Fien.

Fien heeft epilepsie en kreeg een zeldzaam heftige aanval, laat Miljuschka weten op Instagram Stories.

Aanval

Ze plaatste daar een foto van haar dochtertje in een ziekenhuis bed. Ze schreef daarbij: “BAM dan zit je in deze rare tijd weer in het ziekenhuis met je meisje. Ze heeft vanochtend zeldzaam heftige epileptische insults gehad. We zijn gelukkig weer thuis. Ik heb zoveel respect voor de zorg iedere keer weer, maar vooral in deze tijd.”

Bedankje